«Енисей» усилился защитником «Краснодара» Грицаенко

Новичок РФПЛ «Енисей» объявил об очередном трансфере. На правах аренды команду пополнил защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко. Срок соглашения – один сезон.

«Свою карьеру Алексей Грицаенко начал в родном Владивостоке в Центре подготовки футболистов ФК «Луч-Энергия». За основной состав приморцев провел два сезона в ФНЛ и сыграл 50 матчей.

Летом 2017 года подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года, в сезоне 2017/2018 в составе «быков» провел 10 матчей в РФПЛ», – сказано в релизе сибиряков.

«Енисей» начнет сезон 29 июля.