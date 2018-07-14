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«Енисей» усилился защитником «Краснодара» Грицаенко

14 июля 2018, 10:38
1

Новичок РФПЛ «Енисей» объявил об очередном трансфере. На правах аренды команду пополнил защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко. Срок соглашения – один сезон.

«Свою карьеру Алексей Грицаенко начал в родном Владивостоке в Центре подготовки футболистов ФК «Луч-Энергия». За основной состав приморцев провел два сезона в ФНЛ и сыграл 50 матчей.

Летом 2017 года подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года, в сезоне 2017/2018 в составе «быков» провел 10 матчей в РФПЛ», – сказано в релизе сибиряков.

«Енисей» начнет сезон 29 июля.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Енисей Грицаенко Алексей
Комментарии (1)
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Рубик Докоян
1531558129
"Краснодар" меня удивляет своей кадровой политикой. Покупает иностранцев или наших берёт игроков ветеранов, а уже готовых молодых , перспективных и качественных наших игроков маринует на лавке. Так ушёл ЦЗ Саша Жиров во вторую бундеслигу, теперь Грицаенко отдают в аренду. " Енисей" можно поздравить с двумя хорошими ЦЗ, они подписали свободного Дугалича и в аренде будет играть Грицаенко.
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