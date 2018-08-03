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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва)
Резервный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Инспектор:
Владимир Овчинников (Москва)
Материалы

Енисей - Зенит

29.07.2018, Воскресенье, 14:00 мск Тюмень, стадион Геолог Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Енисей - Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 29 июля 2018, 17:00

    Зенит с победой! Но победа вымученная и не убедительная, качество игры слабое

    0
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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 29 июля 2018, 16:50

    А почему в Тюмени игра проходила или это ошибка сайта?

    0
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 29 июля 2018, 16:14

    Дзюба Дзюба бог футбола!!!!

    -1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 июля 2018, 16:04

    молодцы, с победой зенитушка!!!

    1
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 29 июля 2018, 15:54

    Сборники очнулись

    0
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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 29 июля 2018, 15:43

    Мевля должен был желтую получить за удар локтем а там даже штрафной не поставили. Первый тур и уже судьи чудять. Вчера Семенова удалили а тепер наоборот. Это доказательство продажности системы

    3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 29 июля 2018, 15:35

    игра никакая, позорище...

    2
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 29 июля 2018, 15:31

    Эрнани нафиг из команды, ноль абсолютный!
    Пусть лучше Кузяев играет вместо него!

    4
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 29 июля 2018, 15:22

    Смольников опять красную заработать собрался чтоли?

    5
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 29 июля 2018, 15:20

    Зенит, где голы? Где игра?
    Пока что такое же унылое говно как и у Манчини вместо нормальной игры.

    4
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