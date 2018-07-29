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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Зенит
Енисей - Зенит: обзор матча 29 июля 2018
Енисей
29.07.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
81'
А. Дзюба
85'
Д. Кузяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Зенит
Замена
П. Рожков
️️️️
А. Зотов
90'
+1
89'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кузяев
Пас отдал
О. Шатов
85'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Р. Мак
Замена
Э. Гавазай
️️️️
А. Саркисов
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
69'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Эрнани
Желтая карточка
Д. Ятченко
67'
Замена
М. Обрадович
️️️️
Д. Бодул
56'
45'
Желтая карточка
И. Смольников
32'
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Р. Дугалич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛАЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
8
Фегор Огуде
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Энис Гавазай
АП
10
Михаил Комков
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
91
Марко Обрадович
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-3-2-2
1
Юрченко
2
Кичин
20
Дугалич
27
Грицаенко
11
Занев
8
Огуде
33
Ятченко
21
Зотов
20
Комолов
10
Бодул
11
Саркисов
4-1-2-2-1
99
Лунев
8
Смольников
32
Мевля
20
Иванович
3
Набиуллин
5
Паредес
23
Эрнани
16
Нобоа
27
Шатов
21
Мак
22
Дзюба
21
Зотов
27
Рожков
27
Рожков
21
Зотов
10
Бодул
91
Обрадович
91
Обрадович
10
Бодул
11
Саркисов
7
Гавазай
7
Гавазай
11
Саркисов
23
Эрнани
14
Кузяев
14
Кузяев
23
Эрнани
21
Мак
9
Дриусси
9
Дриусси
21
Мак
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
Остались в запасе
Енисей
Зенит
77
Михаил Костюков
ПВ
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Енисей - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Резервный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Инспектор:
Владимир Овчинников (Москва)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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