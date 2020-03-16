Грицаенко: «Легендарный тарасовский борщ? Ел, ничего сверхъестественного. В Тарасовке отмечу каши, лучше не ел»

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко рассказал о жизни в Тарасовке, на базе «Спартака». Игрок отметил каши.

— Переезд сюда, в Тарасовку, дался хорошо. Здесь удобно, созданы все условия для того, чтобы готовиться к оставшимся играм.

— В чем главный плюс?

— Главное, у нас есть место, где мы можем хорошо питаться, восстанавливаться и тренироваться.

— Легендарный тарасовский борщ уже пробовали?

— Питание тут очень нравится. Борщ однажды ел. Ничего сверхъестественного не заметил. Наверное, для иностранцев, которые впервые сюда приехали, он стал открытием. Но здесь действительно все вкусно, полезно и качественно. К примеру, рис не простой, а бурый. То есть даже на такие мелочи делается упор.

— Это лучшая база по питанию среди тех, на которых были?

— В «Краснодаре» с этим тоже порядок. Большой выбор на завтрак, обед, ужин. Что тут, что в «Краснодаре» каждый футболист всегда может найти для себя что-то по вкусу. Но в Тарасовке отмечу каши! Лучше на завтрак не ел нигде.