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  • Грицаенко: «Легендарный тарасовский борщ? Ел, ничего сверхъестественного. В Тарасовке отмечу каши, лучше не ел»

Грицаенко: «Легендарный тарасовский борщ? Ел, ничего сверхъестественного. В Тарасовке отмечу каши, лучше не ел»

16 марта 2020, 14:32
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Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко рассказал о жизни в Тарасовке, на базе «Спартака». Игрок отметил каши.

— Переезд сюда, в Тарасовку, дался хорошо. Здесь удобно, созданы все условия для того, чтобы готовиться к оставшимся играм.

— В чем главный плюс?

— Главное, у нас есть место, где мы можем хорошо питаться, восстанавливаться и тренироваться.

— Легендарный тарасовский борщ уже пробовали?

— Питание тут очень нравится. Борщ однажды ел. Ничего сверхъестественного не заметил. Наверное, для иностранцев, которые впервые сюда приехали, он стал открытием. Но здесь действительно все вкусно, полезно и качественно. К примеру, рис не простой, а бурый. То есть даже на такие мелочи делается упор.

— Это лучшая база по питанию среди тех, на которых были?

— В «Краснодаре» с этим тоже порядок. Большой выбор на завтрак, обед, ужин. Что тут, что в «Краснодаре» каждый футболист всегда может найти для себя что-то по вкусу. Но в Тарасовке отмечу каши! Лучше на завтрак не ел нигде.

  • «Тамбов» будет жить в Тарасовке до конца сезона.
  • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.
  • В 19:30 по Москве «Тамбов» проведет матч 22-го тура против «Крыльев Советов».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Грицаенко Алексей
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1584361937
Видно мало каши ел ты, Лёха, в Краснодаре, вот и попал в Тамбов. Лови момент, навёрстывай. Но, следи за весом.
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кто там
1584362017
Судя по всему в тарасовке легендарная только столовая, а не команда :D
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