«Краснодар» расторг контракт с защитником Грицаенко

«Краснодар» объявил об уходе из клуба центрального защитника Алексея Грицаенко.

Стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, действующий до лета 2021 года.

«ФК «Краснодар» благодарит Алексея Грицаенко за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении.