«Краснодар» расторг контракт с защитником Грицаенко

«Краснодар» объявил об уходе из клуба центрального защитника Алексея Грицаенко.
Стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, действующий до лета 2021 года.
«ФК «Краснодар» благодарит Алексея Грицаенко за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении.
- 25-летний футболист выступал за «Краснодар» с июня 2017 года.
- На его счету 11 сыгранных матчей и один забитый гол.
- Грицаенко продолжит карьеру в «Тамбове», где играл в прошлом сезоне на правах аренды.
Источник: Официальный сайт «Краснодара»