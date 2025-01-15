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    Бикфалви обратился к болельщикам после ухода из «Урала»

    Полузащитник Эрик Бифалви обратился к болельщикам после ухода из «Урала».

    «Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами всe, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет – это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет!

    Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе – оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле.

    Хочу сказать спасибо президенту и его семье, всем спонсорам, членам офиса и клуба! Благодарю всех тренеров за время моей карьеры, которые доверяли мне и тренерский штаб «Урала».

    Медицинский персонал, который выполняет такую важную и бесценную работу для игроков и так часто остаeтся за кулисами. Медиа команду и всех сотрудников, которые остаются за кадром – продолжайте в том же духе!

    Выражаю огромную признательность всем работникам Екатеринбурга, с которыми я встречался на протяжении этих лет.

    Больше всего я хочу сказать спасибо моей семье и близким друзьям, которые всегда поддерживали меня, чтобы быть здесь и отдавать все силы на благо клуба! Я хочу пожелать удачи новому тренерскому штабу. У них впереди большая работа, чтобы вернуться в РПЛ!

    Я уверен, что они возьмут на себя ответственность, чтобы с хорошим футболом принести нашим болельщикам результат, который они хотят и подарить городу праздник. Екатеринбург заслуживает этого!

    Желаю удачи моим партнeрам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке! А быть капитаном было просто приятным бонусом! Я не говорю «прощайте», нет смысла! Потому что я знаю, что ещe приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, оранжево-чeрные.

    Я буду смотреть матчи по телевизору, как болельщик, и я буду рядом с вами на трибунах, как болельщик! Вместе мы Урал», – говорится в обращении.

    • За 8 лет в клубе Бикфалви провeл за 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 передачи.
    • 36-летний расторг контракт с «Уралом» по обоюдному согласию сторон.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    15.01.2025 11:47
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