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    Бикфалви назвал двух лучших тренеров в своей карьере

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, кого считает лучшими тренерами в своей карьере.

    — С приходом Виктора Гончаренко «Урал» идет по дистанции в темпе «Зенита». За счет чего вы так прибавили?

    — В первую очередь клуб подписал нескольких игроков, которые нас усилили. Во-вторых, изменился тренировочный процесс — занятия стали более интенсивными. Наконец, улучшили стандарты и поработали над мелкими деталями, которые, возможно, не так заметны со стороны, но сильно влияют на результат.

    В России очень равный чемпионат: если играешь с условным «Торпедо», нет никакой гарантии, что победишь 5:0. На общем фоне выделяется только «Зенит» — все остальные могут обыграть друг друга. Когда такая конкуренция, все решают нюансы, которым мы уделяем очень много внимания.

    — Гончаренко — лучший тренер в твой карьере?

    — Один из — вместе с Георге Хаджи. Гончаренко очень требовательный, уделяет внимание мелочам. Но главное — никогда не останавливается на достигнутом результате. Благодаря этому команда постоянно прогрессирует и ищет, в чем прибавить. Такая ментальность — главная причина взлета «Урала». Мне нравится этот подход.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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