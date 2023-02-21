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    Бикфалви: «Я уже стал русским!»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что ощущает себя русским.

    — За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

    — Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

    — Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

    — Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!

    • Бикфалви играет в России с 2016 года.
    • Помимо «Урала» он выступал за «Томь».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2075

      alefreddy 38 минут назад

      очень хотел играть в Спартаке не понятно почему не заметили

      0
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      Рейтинг: +2103

      Bozigit 1 час назад

      Молодец. Настоящий лидер команды

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