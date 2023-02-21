Бикфалви: «Я уже стал русским!»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что ощущает себя русским.

— За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

— Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

— Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

— Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!

Бикфалви играет в России с 2016 года.

Помимо «Урала» он выступал за «Томь».

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