Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры

Даниэль Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о планах игрока остаться в екатеринбургском клубе после окончания профессиональной карьеры.
«Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге.
Я говорил с ним и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие.
У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться.
Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы», – заявил агент.
- Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года.
- Он провел 152 матча, забил 48 голов и сделал 14 ассистов.
- Контракт 34-летнего румына с клубом истекает в июне 2023-го.
Источник: «РБ Спорт»