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    Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры

    Даниэль Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о планах игрока остаться в екатеринбургском клубе после окончания профессиональной карьеры.

    «Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге.

    Я говорил с ним и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие.

    У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться.

    Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы», – заявил агент.

    • Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года.
    • Он провел 152 матча, забил 48 голов и сделал 14 ассистов.
    • Контракт 34-летнего румына с клубом истекает в июне 2023-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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