Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры

Даниэль Драгош, агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал о планах игрока остаться в екатеринбургском клубе после окончания профессиональной карьеры.

«Эрик останется в «Урале» вне зависимости от результатов. Ему нравится в России, в Екатеринбурге.

Я говорил с ним и он пообещал, что сделает все возможное, чтобы приносить команде больше пользы, потому что последние результаты действительно очень плохие.

У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом «Урала» и принял решение остаться.

Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы», – заявил агент.