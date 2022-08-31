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    Эрик Бикфалви - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Бикфалви
    Команда Урал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    64'
    27.02.2023 1' - 65' Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    30'
    22.02.2023 1' - 78' Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    14.02.2023 1' - 79' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    12.02.2023 1' - 46' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 5 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 1' -65' Урал (Екатеринбург) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30'
    22.02.2023 1' -78' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    26.11.2022 1' -84' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    54' 74'
    22.11.2022 1' -82' Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    31.08.2022 1' -90' Урал (Екатеринбург) 2:0 Сочи (Сочи)
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