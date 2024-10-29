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Эрик Бикфалви
Статистика
Эрик Бикфалви - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1988 (38)
#10 | Нападающий
187 см | 80 кг
Румыния
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Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Первая лига 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига наций 2020/2021
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 раунд
Балтика
0 : 1
29.10.2024
Урал
1' - 46'
Россия. Кубок, 5 раунд
Сокол
1 : 3
15.10.2024
Урал
1' - 85'
64'
Россия. Кубок, 4 раунд
Урал
1 : 0
25.09.2024
СКА-Хабаровск
Был в запасе
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