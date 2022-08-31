Эрик Бикфалви - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Бикфалви
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Бикфалви
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|64'
|27.02.2023
|1' - 65'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|30'
|22.02.2023
|1' - 78'
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|1' - 79'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -65'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30'
|22.02.2023
|1' -78'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|26.11.2022
|1' -84'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|54' 74'
|22.11.2022
|1' -82'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)