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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - СКА-Хабаровск
Урал - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 сентября 2024
Урал
25.09.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
Е. Мосин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 1:0!
Е. Мосин
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-2-1-1
71
Мамин
22
Бевеев
46
Мамин
24
Филипенко
14
Мосин
8
Аюпов
34
Маргасов
27
Чудин
33
Мишкич
14
Железнов
97
Воронов
4-4-2
96
Кузнецов
44
Гурбан
17
Покидышев
44
Журавлев
16
Поярков
11
Гаглоев
18
Мирошниченко
7
Йосипой
40
Бавин
29
Шарль
10
Алиев
Остались в запасе
Урал
СКА-Хабаровск
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
98
Ислам Имамов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Урал - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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