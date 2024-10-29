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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 29 октября 2024
Балтика
29.10.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 6 раунд
0 : 1
Завершен
Урал
48'
М. Бевеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Урал
Желтая карточка
И. Зазвонкин
90'
+2
86'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Т. Маргасов
81'
Замена
И. Ишков
️️️️
Н. Морозов
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Фернандес
67'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Т. Аванесян
67'
Желтая карточка
В. Саусь
62'
Замена
Д. Бегун
️️️️
К. Маляров
58'
Замена
Н. Бозов
️️️️
Д. Терентьев
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Бевеев
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Е. Мосин
46'
Замена
А. Ионов
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Стефанович
46'
45'
Желтая карточка
В. Малькевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
40
Никита Хрисанфов
ОП
97
Илья Ишков
АП
31
Максим Сергеев
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-1-1-3-1
44
Любаков
43
Терентьев
25
Андраде
4
Калачев
7
Маляров
59
Аванесян
18
Титков
17
Саусь
17
Зазвонкин
10
Фернандес
23
Стефанович
3-3-2-2
86
Кузнецов
44
Малькевич
46
Мамин
24
Филипенко
34
Маргасов
6
Сунгатулин
14
Мосин
27
Чудин
4
Юсупов
10
Бикфалви
18
Морозов
59
Аванесян
44
Исаенко
44
Исаенко
59
Аванесян
7
Маляров
57
Бегун
57
Бегун
7
Маляров
43
Терентьев
2
Бозов
2
Бозов
43
Терентьев
10
Фернандес
96
Мохаммад
96
Мохаммад
10
Фернандес
23
Стефанович
14
Аппаев
14
Аппаев
23
Стефанович
14
Мосин
22
Бевеев
22
Бевеев
14
Мосин
18
Морозов
97
Ишков
97
Ишков
18
Морозов
34
Маргасов
14
Железнов
14
Железнов
34
Маргасов
10
Бикфалви
11
Ионов
11
Ионов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Балтика
Урал
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
87
Артем Исик
ОП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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