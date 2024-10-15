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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сокол - Урал
Сокол - Урал: обзор матча 15 октября 2024
Сокол
15.10.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 3
Завершен
Урал
82'
А. Максименко
3'
И. Порохов
30'
И. Ишков
64'
Т. Аюпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Урал
90'
+3
Вторая желтая
И. Порохов
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
В. Бабаев
85'
Замена
И. Чуриков
️️️️
А. Синяк
85'
85'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Д. Иванов
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Максименко
82'
Замена
А. Максименко
️️️️
Р. Ермолин
72'
64'
ГОЛ! 0:3!
Т. Аюпов
Пас отдал
Э. Бикфалви
63'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Ю. Железнов
63'
Замена
Н. Морозов
️️️️
И. Ишков
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Сасин
59'
Замена
В. Самко
️️️️
Ш. Саадуев
59'
Желтая карточка
А. Молодцов
55'
32'
Желтая карточка
И. Ишков
30'
ГОЛ! 0:2!
И. Ишков
Пас отдал
И. Порохов
22'
Желтая карточка
И. Порохов
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Порохов
Пас отдал
Т. Аюпов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Урал
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Никита Морозов
АП
31
Максим Сергеев
АП
3-2-1-3-1
1
Крайков
51
Синяк
13
Иванов
27
Молодцов
8
Гуз
8
Капленко
69
Ермолин
10
Саадуев
11
Бабаев
77
Сасин
9
Шпитальный
3-1-1-3-1
99
Арапов
22
Бевеев
16
Итало
44
Малькевич
8
Аюпов
27
Чудин
11
Порохов
10
Бикфалви
14
Железнов
97
Ишков
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
51
Синяк
2
Чуриков
2
Чуриков
51
Синяк
11
Бабаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
11
Бабаев
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
69
Ермолин
9
Максименко
9
Максименко
69
Ермолин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
Остались в запасе
Сокол
Урал
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Алексей Бага
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
78
Валерий Кузнецов
ЦЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Сокол - Урал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Локомотив
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