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    Бикфалви: «Европейские клубы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Не мог так поступить»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви объяснил, почему не уехал из России летом 2022 года.

    — Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

    — А кто этого не хочет? Но предложений не было.

    — Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

    — Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

    — Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

    — На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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