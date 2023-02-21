Бикфалви: «Европейские клубы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Не мог так поступить»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви объяснил, почему не уехал из России летом 2022 года.

— Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

— А кто этого не хочет? Но предложений не было.

— Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

— Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

— Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

— На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

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