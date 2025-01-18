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  • Бикфалви ответил, чем займется после расторжения контракта с «Уралом»

Бикфалви ответил, чем займется после расторжения контракта с «Уралом»

18 января 2025, 09:00
3

Эрик Бикфалви высказался о своем будущем после ухода из «Урала».

  • Атакующий полузащитник выступал за клуб из Екатеринбурга с 2017 года.
  • В среду стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
  • Статистика 36-летнего футболиста в составе «Урала»: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.

«Конечно, (это решение) далось нелегко, после восьми лет здесь могу сказать, что даже тяжело. Но так иногда в жизни получается. Спортсмен всегда готов к таким ситуациям, так что остается только сделать шаг.

Хочу сказать спасибо «Уралу» и Екатеринбургу – я и моя семья чувствовали себя здесь как дома, это для меня очень важно.

Я всегда хотел выкладываться по максимуму на поле и помогать команде. Иногда получалось, иногда нет. Но это спорт, что поделать?

Хочу сказать всем спасибо и пожелать екатеринбургской команде вернуться в РПЛ. Это очень важно для фанатов и города. Рад, что так много лет играл в России и Екатеринбурге, восемь лет – это немало.

Есть ли шанс еще сыграть в России? Не могу сказать, что нет – все возможно в футболе. Но пока не знаю. Поеду в Румынию, а там посмотрим, какие будут варианты.

Не могу сейчас сказать, что будет дальше. Не думаю много об этом. Я люблю жить сегодняшним днем и не думать о том, что будет завтра или послезавтра.

После завершения карьеры хочу остаться в футболе, вижу себя тренером, мне нравится эта роль. Хочу пройти обучение, и чтобы это сделать, надо бы съездить в большие команды в Европе, посмотреть, как их тренируют. «Реал» или «Милан», например.

Если будет такой шанс, хочу его использовать. Такой опыт очень важен. Будет классно, если я посмотрю, как они работают с футболистами, в том числе с точки зрения психологии, ведь в командах много игроков с разными характерами. Важно знать, как работать с игроками разных возрастов. Обращу внимание на это», – заявил Бикфалви.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Пюник Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (3)
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Plyash
1737181899
Удачи тебе,дружище,ты честно жил и работал в России.Спасибо.
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Ladozhsky
1737490959
Настоящий и качественный футболист и человек чести. Восемь лет служить верой и правдой команде со скромным бюджетом - это дорогого стоит. Мне всегда был симпатичен "Урал" именно потому, что там был Эрик Бикфалви. Возвращайся, дружище, в Россию тренером. Почему-то мне кажется что у тебя получится.
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