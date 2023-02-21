Бикфалви – о «Зените»: «Мы не с денежными мешками играем»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви высказался о конкуренции с «Зенитом» В РПЛ.

– Мирча Луческу звал тебя в «Шахтер». А в «Зенит» не переманивал?

– Нет. Мы общались с ним перед матчами, но тему трансфера никогда не затрагивали. Мне кажется, парню из Румынии, как я, довольно сложно там оказаться – «Зенит» больше предпочитает бразильских игроков.

– Веришь, что их гегемония прервется в ближайшее время?

– В плане денег, состава и инфраструктуры конкурировать с «Зенитом» нереально. Но мы же играем не с денежными мешками, а против футболистов. Так что на поле все возможно – там шансы 50 на 50. За его пределами – нет, они вне конкуренции.

При этом обыгрывать «Зенит» люблю больше всех в России. Потому что они играют в классный футбол. Еще нравится философия «Краснодара» – показывать качественную игру, доверяя молодым игрокам. Ну и «Спартак» в этом сезоне тоже хорош, надо признать.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?