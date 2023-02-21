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    «Футбол – моя вторая страсть». Бикфалви рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назвал свою главную страсть в жизни.

    — Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?

    — Да, но в последнее время в основном с детьми. Потому что, как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.

    На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.

    — Откуда такое увлечение живописью?

    — Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.

    — Сколько у тебя картин?

    — Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство, не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.

    Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.

    Кстати, здесь, в Дубае, есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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