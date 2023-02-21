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  • «Футбол – моя вторая страсть». Бикфалви рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

«Футбол – моя вторая страсть». Бикфалви рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

21 февраля 2023, 12:41
2

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назвал свою главную страсть в жизни.

— Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?

— Да, но в последнее время в основном с детьми. Потому что, как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.

На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.

— Откуда такое увлечение живописью?

— Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.

— Сколько у тебя картин?

— Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство, не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.

Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.

Кстати, здесь, в Дубае, есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (2)
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zigbert
1676990955
Разносторонний человек. А ведь футбол тоже можно приравнять к искусству.
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Karpathian
1677052987
блин, ввсяких сисястых шалав выкладываете, а пару картин Эрика обломались(((
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