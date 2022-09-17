Гончаренко рассказал о травме Бикфалви

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскрыл характер повреждения полузащитника Эрика Бикфалви.

«Конечно, мы понимаем, что Эрик может решить момент. И в любом случае это для нас потеря.

В том графике, в котором мы сейчас, футболистам не хватает какой‑то свежести. Хотя мы пытались сделать какую‑то ротацию.

Увы, две мышечные травмы в первом тайме, конечно, очень сильно повлияли на нас», – сказал Гончаренко.