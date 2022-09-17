Гончаренко рассказал о травме Бикфалви

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскрыл характер повреждения полузащитника Эрика Бикфалви.
«Конечно, мы понимаем, что Эрик может решить момент. И в любом случае это для нас потеря.
В том графике, в котором мы сейчас, футболистам не хватает какой‑то свежести. Хотя мы пытались сделать какую‑то ротацию.
Увы, две мышечные травмы в первом тайме, конечно, очень сильно повлияли на нас», – сказал Гончаренко.
- Бикфалви травмировался на 3-й минуте матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
- В этом сезоне румын забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 играх.
Источник: «Матч ТВ»