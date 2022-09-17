Бикфалви травмировался на третьей минуте матча «Урал» – «Ахмат»

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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выбыл из строя на неопределенный срок.
34-летний футболист травмировался на третьей минуте матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».
Вместо румына на поле вышел Рай Влут.
- В этом сезоне Бикфалви забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- «Урал» идет в зоне вылета РПЛ.