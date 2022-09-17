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    Бикфалви травмировался на третьей минуте матча «Урал» – «Ахмат»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выбыл из строя на неопределенный срок.

    34-летний футболист травмировался на третьей минуте матча десятого тура РПЛ против «Ахмата».

    Вместо румына на поле вышел Рай Влут.

    • В этом сезоне Бикфалви забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • «Урал» идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 54 минуты назад

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      Рейтинг: +88

      ЭтожЯ 1 час назад

      Не травмировался , а тавмировали . Ахмат-стайл .

      1
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      Рейтинг: +5743

      Беспонтий 3 часа назад

      ушатали деда некому обоз тащить

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