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«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»

У болельщиков «Урала» появился весомый повод для гордости. Аналитики CIES вооружились калькуляторами и подсчитали средний рост игроков в каждом профессиональном клубе мира. Команда из Екатеринбурга оказалась самой высокой в РПЛ, а в мировом рейтинге дотянулась до почетного восьмого места. Средний показатель уральцев составляет 186,3 см.

В команде полно гренадеров: Сильвие Бегич – 197 см, Алексей Каштанов – 195 см, Эмерсон – 195 см, Егор Филипенко – 194 см, Эрик Бикфалви – 187 см и т.д.

Лидером рейтинга стал венгерский «Кечкемети». Средний рост игроков этой команды – 187,1 см. В первой десятке много немецких клубов:

В тройку самых высоких команд чемпионата России, помимо «Урала», попали «Балтика» и «Локомотив». Наименьший средний рост в РПЛ у «Оренбурга» – 180 см.

Фото: ФК «Урал», Pavel Kashaev / Global look press

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Россия. Премьер-лига Урал Филипенко Егор Бикфалви Эрик Эмерсон Каштанов Алексей Бегич Силвие
Комментарии (7)
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vladik12
1703168880
Гриша уйдет в запой.
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portero
1703169731
Выдать медаль и денежное довольствие... Раз титул имеется, требуется награда!
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Karpathian
1703171816
играли бы как реал еще
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NewLife
1703174808
Не, не интересно. Идиоты, можно было бы дать им список невысоких ростом, но великих игроков, но не хочется вступать с ними в контакт. Почему бы не сделать рейтинг, исходя из длины пенисов))
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Алим Терек
1703220715
собрать в одной команде дубов вроде ДЗЮБЫ,и будет рекорд 197 см.
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Валя Ромашина
1703308584
какой урал ? совсем крыша поехала
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witalik
1703966512
Необходимо ещё посчитать диаметр яиц: может быть, наш Урал первым будет. Хотя, там ещё ФК "Челябинск" имеется...Вот дураки эти новостные...С Новым Годом!!!
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