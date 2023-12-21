«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»

У болельщиков «Урала» появился весомый повод для гордости. Аналитики CIES вооружились калькуляторами и подсчитали средний рост игроков в каждом профессиональном клубе мира. Команда из Екатеринбурга оказалась самой высокой в РПЛ, а в мировом рейтинге дотянулась до почетного восьмого места. Средний показатель уральцев составляет 186,3 см.

В команде полно гренадеров: Сильвие Бегич – 197 см, Алексей Каштанов – 195 см, Эмерсон – 195 см, Егор Филипенко – 194 см, Эрик Бикфалви – 187 см и т.д.

Лидером рейтинга стал венгерский «Кечкемети». Средний рост игроков этой команды – 187,1 см. В первой десятке много немецких клубов:

В тройку самых высоких команд чемпионата России, помимо «Урала», попали «Балтика» и «Локомотив». Наименьший средний рост в РПЛ у «Оренбурга» – 180 см.

Фото: ФК «Урал», Pavel Kashaev / Global look press

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