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    «Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»

    21 декабря, 17:20
    Рейтинг, в котором Месси лишь портит общую статистику.

    У болельщиков «Урала» появился весомый повод для гордости. Аналитики CIES вооружились калькуляторами и подсчитали средний рост игроков в каждом профессиональном клубе мира. Команда из Екатеринбурга оказалась самой высокой в РПЛ, а в мировом рейтинге дотянулась до почетного восьмого места. Средний показатель уральцев составляет 186,3 см.

    В команде полно гренадеров: Сильвие Бегич – 197 см, Алексей Каштанов – 195 см, Эмерсон – 195 см, Егор Филипенко – 194 см, Эрик Бикфалви – 187 см и т.д.

    Лидером рейтинга стал венгерский «Кечкемети». Средний рост игроков этой команды – 187,1 см. В первой десятке много немецких клубов:

    В тройку самых высоких команд чемпионата России, помимо «Урала», попали «Балтика» и «Локомотив». Наименьший средний рост в РПЛ у «Оренбурга» – 180 см.

    Фото: ФК «Урал», Pavel Kashaev / Global look press

    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20971

      NewLife 6 часов назад

      Не, не интересно. Идиоты, можно было бы дать им список невысоких ростом, но великих игроков, но не хочется вступать с ними в контакт. Почему бы не сделать рейтинг, исходя из длины пенисов))

      1
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      Рейтинг: +1190

      Karpathian 6 часов назад

      играли бы как реал еще

      1
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      Рейтинг: +69610

      portero 7 часов назад

      Выдать медаль и денежное довольствие...
      Раз титул имеется, требуется награда!

      1
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      Рейтинг: +9606

      vladik12 7 часов назад

      Гриша уйдет в запой.

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