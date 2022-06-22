Агент Бикфалви: «Эрик воспользуется опцией ФИФА и уедет из России, если мы получим звонок из «Реала»

Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал, станет ли игрок использовать новое правило от ФИФА. Федерация разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Контракт Эрика с «Уралом» действует еще два года – до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт.

Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала», в обратном случае в этом просто нет смысла», – сказал агент.

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.

В прошедшем сезоне румын забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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