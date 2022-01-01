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Агент Бикфалви: «Эрик воспользуется опцией ФИФА и уедет из России, если мы получим звонок из «Реала»

Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, рассказал, станет ли игрок использовать новое правило от ФИФА. Федерация разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Контракт Эрика с «Уралом» действует еще два года – до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт.

Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала», в обратном случае в этом просто нет смысла», – сказал агент.

  • Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне румын забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 54 минуты назад

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 1 час назад

    Бикфалви комфортно в Урале, ну и зачем приставать с всякими глупыми вопросами.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr 2 часа назад

    "в обратном случае"?
    Ну, и выражение. Этож надо до такого додуматься!? Нет, чтобы написать по-русски в "противном" случае. Не иначе, урюк писал...........

    1
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    Рейтинг: +1013

    jek718875 3 часа назад

    Да всё нормально!плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

    1
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    Рейтинг: +723

    Suvorov51 3 часа назад

    гОСПОДИ. да что же это такое твориться в России, какой то несмышленышь, которого не пригласил даже бомжатник, который всех покупает, закинулся на Реал, ну смех просто, да у нас в деревне Н.О.В.О.Е.Б.У.Н.О.В.О., таких целая горсть, ну просто смех, а ведь и в правду дутый чемпионат, ну вся беда в ПРОМКВАСЕ, ну все развалил

    0
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    Рейтинг: +17

    odessakmv > Suvorov51 3 часа назад

    ты что обдрыстался от кваса? что т *** так пучит на всех ветках.

    2
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    Рейтинг: +306

    Феникс 28 > Suvorov51 2 часа назад

    гОСПОДИ. да что же это такое твориться в России======В.ойна Суворов, в.ойна....А ты знаешь что недавно в Украине генерал по фамилии Кутузов стал грузом 200. Армия обезглавлена, пришел твой черёд Суворов возглавить войска...Не посрами фвмилию.

    1
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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch > Феникс 28 2 часа назад

    Михалыч))ты ещё напиши, что Вы побеждаете?)))Чему ты там радуешься?))ты вообще в адеквате?)))к осени половинка останется))что будет весной?)))

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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch > Феникс 28 2 часа назад

    В Мариуполе 5000 нациков в плен тупо сдалось -а ваше укро-тв писало , что это спецоперация по спасению))ахахаха)) Вы там сами себе не противны?)

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > odessakmv 2 часа назад

    Это последствия обсессивно-компульсивного расстройства, не лечится.

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    Рейтинг: +16070

    ilichkadr > Феникс 28 2 часа назад

    Завязывай с водкой "Слёзы Зеленского". В Москве за 414 рублей продают.
    До речі, скільки коштує горілка у вас?

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