⚡ ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года

Бюро Совета ФИФА продлило разрешение для легионеров временно покидать клубы из России.

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить адаптацию нормативно-правовой базы в соответствии с любыми новыми событиями», – говорится в заявлении.

Ранее ФИФА приняла аналогичное решение 7 марта.

Срок действия предыдущего разрешения истекал 30 июня.

Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

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