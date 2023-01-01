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⚡ ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года

Бюро Совета ФИФА продлило разрешение для легионеров временно покидать клубы из России.

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить адаптацию нормативно-правовой базы в соответствии с любыми новыми событиями», – говорится в заявлении.

  • Ранее ФИФА приняла аналогичное решение 7 марта.
  • Срок действия предыдущего разрешения истекал 30 июня.
  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

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Источник: сайт ФИФА

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Комментарии7
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    Рейтинг: +55

    Клаус 16 минут назад

    А кто им платить за это будут ? Клубы освобождаются от уплаты з/п?

    0
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    ...
    Рейтинг: +10218

    "supermax" > Клаус 8 минут назад

    если контракт остановлен, то должны быть остановлены и все операции по нему...а вот кто возместит клубу убытки...ведь игрок куплен, за него уплачены деньги, а он останавливает свой контракт....тогда надо чтобы контракт автоматически продлевался ровно на тот срок на который был остановлен...иначе похоже на грабёж

    1
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    Рейтинг: +1968

    LOKOfanatik19 28 минут назад

    Мы все равно везде исключены, а что если закон об уголовной ответственности внести за разрыв контракта... или неустойку от игрока.
    И хватать за жепу в аэропортах.

    2
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    Рейтинг: +10764

    Алексей З 34 минуты назад

    Это следовало ожидать.
    Время , когда спокойно можно реализовывать реформы в российском футболе. Проблемы только в руководстве РФС и РПЛ, тупые и профнепригодные персонажи.
    Денисов много интересных вещей предложил, ну делайте хоть что-нибудь.

    2
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    Рейтинг: +836

    fakeid 35 минут назад

    дезеувы.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +16026

    ilichkadr 48 минут назад

    Никто и не сомневался. Возможно на пользу пойдёт. Чтож будем целый сезон тренироваться, доморощенных наигрывать.

    1
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    Рейтинг: +2796

    acor94 52 минуты назад

    Суки

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