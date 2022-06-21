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  • ⚡ ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года

⚡ ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года

21 июня 2022, 13:24
21

Бюро Совета ФИФА продлило разрешение для легионеров временно покидать клубы из России.

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

ФИФА продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить адаптацию нормативно-правовой базы в соответствии с любыми новыми событиями», – говорится в заявлении.

  • Ранее ФИФА приняла аналогичное решение 7 марта.
  • Срок действия предыдущего разрешения истекал 30 июня.
  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.

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Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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acor94
1655807714
Суки
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ilichkadr
1655807916
Никто и не сомневался. Возможно на пользу пойдёт. Чтож будем целый сезон тренироваться, доморощенных наигрывать.
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LOKOfanatik19
1655809118
Мы все равно везде исключены, а что если закон об уголовной ответственности внести за разрыв контракта... или неустойку от игрока. И хватать за жепу в аэропортах.
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Январь 59
1655811249
Поднятие вопроса о выходе из УЕФА и ФИФА резко сменит риторику Запада. После того как Россия вышла из ПАСЕ, и перестала платить взносы, у многих европарламентариев изменилась риторика. Аналогично будет и здесь. Стоит заявить о выходе, перестать платить членский взнос, как кошелек этих недоумков быстро опустее, без спонсорских денег, взгляд на жизнь меняются
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alp
1655811599
грабеж клубов в чистом виде.. и ответить нечем :-(
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житель СПб
1655813800
Международные организации также можно и нужно привлекать к финансовой (гражданско-правовой) ответственности. Выносить для начала решения в российских судах - если международные не работают. А затем - применять эти решения.
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vladimir-7
1655814231
Раз Бюро Совета ФИФА продлевает разрешение легионерам временно покидать клубы из России, то пусть и неустойку за легионеров ФИФА оплачивает. Вооруженные силы Украины убивают мирное население ЛНР и ДНР, а украинская сборная по футболу и команды Украины продолжают безнаказанно участвовать в играх ЧМ, Европы и в собственном чемпионате Украины. Ну и где же ваше (ФИФА) обеспечение адаптации нормативно-правовой базы или вам из Европы невидно, что творят ВС Украины? РФС, вырабатывайте для ФИФА ответные меры или вы будете продолжать глотать всё, что вам бросают в лицо, как собакам?
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Garrincha58
1655816831
...уй им всем фифанистам уёфанистам-жополизам натонистам..... России никакие санкции не навредят, а наоборот нам это только пойдёт на пользу мы станем сильнее и сплочённее
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Oldtrafford83
1655823354
кон чен ые!!!
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nemolod
1655877506
А клубам просто не платить легионерам-беглецам (в том числе и подобным тренерам)и пусть они без денег продолжат бегать,а за деньгами пусть в ФИФА обращаются! А в дальнейшем в новых контрактах включить подобный пункт!
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