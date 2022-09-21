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    «Урал» назвал сроки восстановления Бикфалви и Подберезкина

    Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление игрокам «Урала», получившим травмы в последнем туре РПЛ.

    «Эрик Бикфалви, повредивший в самом начале матча с «Ахматом» мышцу правой голени, проведет на больничном около двух недель. Это показало углубленное обследование.

    Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени – порядка трех-четырех недель», – написал клуб.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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