«Урал» назвал сроки восстановления Бикфалви и Подберезкина

Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление игрокам «Урала», получившим травмы в последнем туре РПЛ.
«Эрик Бикфалви, повредивший в самом начале матча с «Ахматом» мышцу правой голени, проведет на больничном около двух недель. Это показало углубленное обследование.
Вячеславу Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени – порядка трех-четырех недель», – написал клуб.
- 28 сентября в Кубке России «Урал» примет «Торпедо».
- 1 октября состоится матч РПЛ «Локомотив» – «Урал».
- «Урал» идет в зоне вылета.
Источник: телеграм-канал «Урала»