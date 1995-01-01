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    «РБ-Спорт»: Черевченко хочет видеть в «Химках» Григалаву, Мирзова и Джорджевича

    Новый главный тренер «Химок» Игорь Черевченко определился с трансферными целями.

    По информации «РБ-Спорт», 46-летний специалист хочет, чтобы клуб подписал защитника «Арсенала» Гию Григалаву, хавбека «Спартака» Резиуана Мирзова и форварда «Локомотива» Луку Джорджевича.

    Все эти футболисты не имеют постоянной игровой практики в своих клубах и хорошо знакомы Черевченко по совместной работе в тульском «Арсенале».

    • «Химки» объявили о назначении нового тренера в пятницу.
    • Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11275

      derrik2000 3 минуты назад

      Мирзова, по мне, так, можно и на руках донести до базу Химок. )))

      1
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      Рейтинг: +4917

      САДЫЧОК 29 минут назад

      Важно , что он не видит Глушакова !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +403

      RJM555 51 минуту назад

      вот как.......придется тебе работать с теми кто есть я так думаю

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      Рейтинг: +2519

      absent32 1 час назад

      можете вместе с Эдером забирать)))

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      Рейтинг: +4917

      САДЫЧОК > absent32 28 минут назад

      Эдер , единственный кто вносит движение впереди , знаток !

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      Рейтинг: +375

      Фанат Рубина > absent32 2 минуты назад

      и смоловым.. Тогда при избавлении от этих 3, локо сможет манджукичу платить сколько он хочет?

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