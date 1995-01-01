«РБ-Спорт»: Черевченко хочет видеть в «Химках» Григалаву, Мирзова и Джорджевича

Мирзова, по мне, так, можно и на руках донести до базу Химок. )))
Новый главный тренер «Химок» Игорь Черевченко определился с трансферными целями.
По информации «РБ-Спорт», 46-летний специалист хочет, чтобы клуб подписал защитника «Арсенала» Гию Григалаву, хавбека «Спартака» Резиуана Мирзова и форварда «Локомотива» Луку Джорджевича.
Все эти футболисты не имеют постоянной игровой практики в своих клубах и хорошо знакомы Черевченко по совместной работе в тульском «Арсенале».
- «Химки» объявили о назначении нового тренера в пятницу.
- Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.