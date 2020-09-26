«РБ-Спорт»: Черевченко хочет видеть в «Химках» Григалаву, Мирзова и Джорджевича

Новый главный тренер «Химок» Игорь Черевченко определился с трансферными целями.

По информации «РБ-Спорт», 46-летний специалист хочет, чтобы клуб подписал защитника «Арсенала» Гию Григалаву, хавбека «Спартака» Резиуана Мирзова и форварда «Локомотива» Луку Джорджевича.

Все эти футболисты не имеют постоянной игровой практики в своих клубах и хорошо знакомы Черевченко по совместной работе в тульском «Арсенале».