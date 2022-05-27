Губерниев: «Григалава – быдлан, который позорит «Химки»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске во время первого переходного матча за место в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками». Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Григалава – быдлан, по-другому не могу его назвать. Он позорит «Химки». Никто не знает такого футболиста. Он должен быть наказан», – убежден журналист.

Грузин дисквалифицирован на 2 матча.

Ответный матч состоится завтра, 28 мая.

Губерниев живет в Московской области, которую представляют «Химки».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?