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Губерниев: «Григалава – быдлан, который позорит «Химки»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске во время первого переходного матча за место в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками». Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Григалава – быдлан, по-другому не могу его назвать. Он позорит «Химки». Никто не знает такого футболиста. Он должен быть наказан», – убежден журналист.

  • Грузин дисквалифицирован на 2 матча.
  • Ответный матч состоится завтра, 28 мая.
  • Губерниев живет в Московской области, которую представляют «Химки».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2632

    Беспонтий 10 минут назад

    хана губошлёпу

    это тебе не малафеев
    по судам не потащит
    тут сразу в рыло

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