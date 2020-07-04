«СДЗД»: в тульском «Арсенале» выявлен случай заражения коронавирусом

В тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус, утверждает «Спорт день за днем».

Предположительно, заболел 30-летний защитник Гиа Григалава. При этом клуб отрицает случаи заражения COVID-19.

«Есть версия из источника, близкого к клубу, что тульский «Арсенал» нашел способ избежать карантина. Команда сдает тесты на коронавирус в Москве. Соответственно, если кто сдает положительный, то он остается там, а в Тульскую область ни один зараженный футболист или положительный тест не попадают.

Но в таком случае с Григалавой должна сесть на карантин и контактная группа, которая точно есть. Но для того, чтобы знать правда это или нет, нужен хотя бы интерес к этому со стороны РПЛ», – говорится в публикации «СДЗД».