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    «СДЗД»: в тульском «Арсенале» выявлен случай заражения коронавирусом

    В тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус, утверждает «Спорт день за днем».

    Предположительно, заболел 30-летний защитник Гиа Григалава. При этом клуб отрицает случаи заражения COVID-19.

    «Есть версия из источника, близкого к клубу, что тульский «Арсенал» нашел способ избежать карантина. Команда сдает тесты на коронавирус в Москве. Соответственно, если кто сдает положительный, то он остается там, а в Тульскую область ни один зараженный футболист или положительный тест не попадают.

    Но в таком случае с Григалавой должна сесть на карантин и контактная группа, которая точно есть. Но для того, чтобы знать правда это или нет, нужен хотя бы интерес к этому со стороны РПЛ», – говорится в публикации «СДЗД».

    • Ранее подозрение на коронавирус было у генерального директора «Арсенала» Дмитрия Балашова, но впоследствии диагноз не подтвердился.
    • После возобновления сезона РПЛ вспышки COVID-19 происходили в «Оренбурге», «Динамо», «Ростове» и «Уфе».

    Источник: «Спорт день за днем»

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