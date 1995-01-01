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    РПЛ. Защитник Григалава принес «Арсеналу» ничью в матче-открытии против «Динамо»

    Состоялся матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо». Москвичи открыли счет в первом тайме, но сохранить преимущество не сумели.

    В последние десять минут основного времени ничью тулякам принес защитник Гиа Григалава. «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кардозу, 16; 1:1 – Григалава, 83.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Горбатенко (Тудоре, 73), Беляев, Кангва, Комбаров, Дельгадо, Ткачeв, Лесовой, Костадинов, Банда.

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу, 81), Шиманьски, Жоаозиньо, Кардозу (Панченко, 71), Шейдаев (Грулев, 88).

    Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии36
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      Рейтинг: +1423

      VSt 1 час назад

      Матч как матч, интересен, потому что первый в новом цикле.
      Была интрига. Обе команды могли победить и проиграть. Можно сказать, что обе отскочили. Было интересно смотреть.
      Всех с началом нового сезона!!!

      4
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      Рейтинг: +692

      Jhon1989 1 час назад

      Арсенал свое ещё возьмёт!!! А вот динамики так и будут ,весь сезон опять ничейки гонять,ни чего не меняется при Хохлове.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3579

      vladik12 1 час назад

      "Динамо" первое в таблице. Скриньте, ведь такого больше никогда не будет.

      2
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      Рейтинг: +6921

      Serjoga 1 час назад

      Нет, господа! Играть 40 минут на удержание счета-это утопия! По крайней мере для Динамо! А после пропущенного гола и атака удалась! С таким отношением к игре ни о каких еврокубках динамовцам и думать не стоит! А вот за Арсенал беспокойно! Скажем так: случайный гол! Просто ПОПАЛ! Весь тайм сидеть на воротах соперника и ничего не создать! Так в еврокубках долго не продержатся, если вообще квалификацию пройдут!

      3
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      Рейтинг: +527

      Sky Spartak > Serjoga 1 час назад

      Тоже думал об этом про Арсенал... но надеюсь наберут к Еврокубкам.

      1
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      Рейтинг: +6921

      Serjoga > Sky Spartak 1 час назад

      Кого? Если они Мирзова (который тянул Арсенал в прошлом году) не могут выкупить у Ростова? Денег жалко? Есть рейтинг, а они занижают, как на базаре! В Арсенале сейчас нет лидера!

      0
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      Рейтинг: +527

      Sky Spartak > Serjoga 1 час назад

      Согласен,что края новые.. ни Мирзова ни Бакаева.. хотя мне понравился Лесовой с лева...может и возьмёт на себя..

      1
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      Рейтинг: +4698

      _Marqella_ 1 час назад

      Интересная игра....Арсенал мог вырвать победу...

      1
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      Рейтинг: +527

      Sky Spartak > _Marqella_ 1 час назад

      Да как же он мог вырвать!!!! Если Динамо тут же забрало себе мяч и создало реально голевой момент !!!!

      0
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > _Marqella_ 1 час назад

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      Без тебя шлюха разберутся

      -4
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      Рейтинг: +209

      nik_59 1 час назад

      Опять не удержали.

      3
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > nik_59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Член во рту

      -4
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      Рейтинг: +527

      Sky Spartak 1 час назад

      Всех с открытием чемпионата !!! Матч хороший получился..интересный... Хотя странно.что в первом тайме играла одна команда,а в другом другая...Голы красавцы получились...

      2
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      Рейтинг: +728

      knikos 1 час назад

      Жаль , Арсенал должен был вырывать победу . Если так чемп начался , то так бы и продолжался . Игра классная !

      0
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > knikos 1 час назад

      Это почему это "должен"? Стопроцентных моментов Тула не создала вообще, а вот Панченко мог забить сразу же после гола Григалавы.

      1
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      Рейтинг: +527

      Sky Spartak > knikos 1 час назад

      По моментам Динамо всё таки ближе было...А так результат по игре...Арсенал молодец,что во втором тайме с самого начала забрал игру...

      1
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 1 час назад

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      Иди мой очко своё сраное

      -6
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > е5к.о.н.е.й.е5 1 час назад

      Свинятинка малолетняя, угомонись, приложи огнетушитель к жопе, чтоб не так бомбило.)))

      1
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      Рейтинг: +728

      knikos > Shotlandets86 1 час назад

      Три момента , когда туляки могли забить головой + игра пяткой - это не голевые моменты ? На мой взгляд Арсенал имеет ещё потенциал , а Динамо сыграл почти на свой максимум. Да и высокого напа поздновато выпустила Тула .

      0
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > knikos 57 минут назад

      Один момент Беляева и он не стопроцентный. Момент с пяткой - тем более, банальный отскок.

      Я, наоборот, у Динамо вижу потенциал для роста, в плане психологии надо прибавлять в первую очередь. Тула сыграла так, как позволило Динамо, очевиден регресс по сравнению с весной, так что и потенциала не видно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 1 час назад

      И тут как тут, первые в комментах, свиные опущенцы.)))

      0
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 1 час назад

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      Сосешь и помалкивай,блевотина )))

      -4
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > е5к.о.н.е.й.е5 1 час назад

      Не бомби, свинья опущеная, вас Сочи дёрнет, будешь радостный ходить.)))

      -2
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 1 час назад

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      Ты сын шлюхи шотландской,закрой вонючую хренососку

      -5
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > е5к.о.н.е.й.е5 1 час назад

      Мда, имбецил со стажем, я погляжу.)))





      В комментах пишут, а не рот открывают, довен ты поросячий.)))



      Хотя, видимо, когда ты эту ахинею по клавишам настукиваешь, забрызгивая экран слюнями, это всё ещё и вслух проговариваешь, чтоб перед мамкой убедительней смотреться.)))

      1
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 1 час назад

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      Достал хер изо рта?

      -4
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      Рейтинг: +153

      Shotlandets86 > е5к.о.н.е.й.е5 54 минуты назад

      Спроси у своего бойфренда.)))

      А, сорян, у тебя же рот его хером занят.))) Ну да ладно, вам не привыкать, клуб раба и ********, как никак, надо же соответствовать.)))

      0
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 39 минут назад

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      Достал все таки ,******?

      -4
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 37 минут назад

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      Кончита в белых носочках)

      -4
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      Рейтинг: +89

      е5к.о.н.е.й.е5 > Shotlandets86 37 минут назад

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      Ещё и пи. Д. О. Р а на фотку поставил

      -6
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      Рейтинг: +3903

      Persona_non_Grata > Shotlandets86 1 минуту назад

      Идиоты не имеют ни национальности , ни клубной принадлежности - они просто ИДИОТЫ и не надо их асоциировать с какой либо командой.

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      Рейтинг: +9787

      slavutiq70 1 час назад

      Всех с началом сезона,,,,игра не плохая получиилась ,,,

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