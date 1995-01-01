РПЛ. Защитник Григалава принес «Арсеналу» ничью в матче-открытии против «Динамо»

Матч как матч, интересен, потому что первый в новом цикле.
Была интрига. Обе команды могли победить и проиграть. Можно сказать, что обе отскочили. Было интересно смотреть.
Всех с началом нового сезона!!!
Состоялся матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо». Москвичи открыли счет в первом тайме, но сохранить преимущество не сумели.
В последние десять минут основного времени ничью тулякам принес защитник Гиа Григалава. «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кардозу, 16; 1:1 – Григалава, 83.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Горбатенко (Тудоре, 73), Беляев, Кангва, Комбаров, Дельгадо, Ткачeв, Лесовой, Костадинов, Банда.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу, 81), Шиманьски, Жоаозиньо, Кардозу (Панченко, 71), Шейдаев (Грулев, 88).
Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.