РПЛ. Защитник Григалава принес «Арсеналу» ничью в матче-открытии против «Динамо»

Состоялся матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо». Москвичи открыли счет в первом тайме, но сохранить преимущество не сумели.

В последние десять минут основного времени ничью тулякам принес защитник Гиа Григалава. «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кардозу, 16; 1:1 – Григалава, 83.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Горбатенко (Тудоре, 73), Беляев, Кангва, Комбаров, Дельгадо, Ткачeв, Лесовой, Костадинов, Банда.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу, 81), Шиманьски, Жоаозиньо, Кардозу (Панченко, 71), Шейдаев (Грулев, 88).

Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.

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