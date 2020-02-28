Григалава – о судействе: «Бывают матчи, когда до Дзюбы нельзя дотрагиваться»

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава высказался о сложности игры против форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы говорили, что вам тяжелее с юркими форвардами, чем с большими. Но последние два года, наверное, никто не составит конкуренцию вашему хорошему знакомому Дзюбе?

– В принципе, уже не так важно – большой или юркий соперник, главное – как ты сам готов. Плюс игра еще зависит от того, как судья дает вести борьбу. С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее (улыбается).

Если же в целом, были соперники, неудобные в плане открываний. Но по манере в чемпионате России многие плюс-минус похожи, – сказал Григалава.