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    Григалава – о судействе: «Бывают матчи, когда до Дзюбы нельзя дотрагиваться»

    Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава высказался о сложности игры против форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Вы говорили, что вам тяжелее с юркими форвардами, чем с большими. Но последние два года, наверное, никто не составит конкуренцию вашему хорошему знакомому Дзюбе?

    – В принципе, уже не так важно – большой или юркий соперник, главное – как ты сам готов. Плюс игра еще зависит от того, как судья дает вести борьбу. С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее (улыбается).

    Если же в целом, были соперники, неудобные в плане открываний. Но по манере в чемпионате России многие плюс-минус похожи, – сказал Григалава.

    • В сезоне-2017/18 Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды.
    • В составе туляков форвард провел десять матчей, забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15642

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      "К деревьям не прислоняться!"

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      Рейтинг: +113

      FROL001 1 час назад

      А бывают матчи, что до каждого спартача нельзя дотрагиваться.

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      Рейтинг: +12994

      sssrspartak > FROL001 1 час назад

      литейного клона здесь не спрашивали!тут степка есть !

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      Рейтинг: -73

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну так Гиа ты забыл он играет за великий клуб и дзюба является живым Богом россии...
      понятное дело что буду запрещать его трогать, надо же чтобы Великое наше чудо забивало и команда его чемпионом всегда становилась.. ГЫ_ГЫ ГЫ как говорит литейный тут

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