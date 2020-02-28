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  • Григалава – о судействе: «Бывают матчи, когда до Дзюбы нельзя дотрагиваться»

Григалава – о судействе: «Бывают матчи, когда до Дзюбы нельзя дотрагиваться»

28 февраля 2020, 16:40
5

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава высказался о сложности игры против форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы говорили, что вам тяжелее с юркими форвардами, чем с большими. Но последние два года, наверное, никто не составит конкуренцию вашему хорошему знакомому Дзюбе?

– В принципе, уже не так важно – большой или юркий соперник, главное – как ты сам готов. Плюс игра еще зависит от того, как судья дает вести борьбу. С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее (улыбается).

Если же в целом, были соперники, неудобные в плане открываний. Но по манере в чемпионате России многие плюс-минус похожи, – сказал Григалава.

  • В сезоне-2017/18 Дзюба выступал за «Арсенал» на правах аренды.
  • В составе туляков форвард провел десять матчей, забил шесть голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Григалава Гиа
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1582902988
"К деревьям не прислоняться!"
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1582905248
Святое не тронь
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Plyash
1582909736
Не тронь говно,оно и не запахнет,как раз о нём.Браво,Григалава.
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я борат шевелю аларма
1582949569
он же буратино деревяный ты что вдруг треснет хахаххаа
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