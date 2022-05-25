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  • Губерниев: «Игроки «Химок» повели себя как позорники. Григалава просто как быдло. Уголовка?»

Губерниев: «Игроки «Химок» повели себя как позорники. Григалава просто как быдло. Уголовка?»

25 мая 2022, 15:28
9

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаeт? Вратарь должен быть дисквалифицирован как минимум..И все ли в порядке со здоровьем ребeнка? Уголовка?

Хоть после матча и произошло примирение вратаря с пацаном, но футболисты «Химок» ведут себя просто как позорники. А Григалава просто как быдло.

И очень жду реакции КДК, футболисты «Химок» должны быть серьезно наказаны», – считает Губерниев.

  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.
  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки СКА-Хабаровск Григалава Гиа Лантратов Илья
Комментарии (9)
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Enter2006
1653483583
То что у Губерниева нет мозгов, давно всем понятно. Снова всё перевернул вверх тормашками, дебилизм этого индивидуума растёт. Пусть вспомнит как Малафеева назвал говном на весь мир в прямом эфире когда он вышел на матч. У Малафеева разбилась в автокатастрофе жена и он всё равно нашёл в себе силы и вышел на ворота, а вот это паскуда Губерниев его назвал "говно в воротах". Губерниев - ты не позорник сам? Я сказал бы ещё хуже но меня уже банили недавно здесь из-за правды про тебя, кто ты на самом деле.. Как тебя земля только носит...
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sined1951
1653488627
Это ты быдло вонючее, лезешь куда тебя не просят.
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Правдоруб100
1653510501
Губерниев, ты уже столько раз лажал и языком и действием, что я не могу понять, почему до сих пор тебе морду не рихтанули или вообще шею не свернули!!!!!
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portero
1653558048
они с тебя пример берут, главного позорника!!
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