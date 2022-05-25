Губерниев: «Игроки «Химок» повели себя как позорники. Григалава просто как быдло. Уголовка?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаeт? Вратарь должен быть дисквалифицирован как минимум..И все ли в порядке со здоровьем ребeнка? Уголовка?

Хоть после матча и произошло примирение вратаря с пацаном, но футболисты «Химок» ведут себя просто как позорники. А Григалава просто как быдло.

И очень жду реакции КДК, футболисты «Химок» должны быть серьезно наказаны», – считает Губерниев.

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

Инцидент случился во 2-м тайме.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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