Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Тульский «Арсенал» не стал продлевать контракт с Григалавой. Он играл за клуб с 2017-го

    Защитник Гиа Григалава рассказал об уходе из тульского «Арсенала».

    • Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним футболистом.
    • Григалава выступал за «Арсенал» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ.

    – Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.

    – Почему?

    – Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что со мной не продлились. Разговаривал с руководством по ходу сезона – тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлен. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался.

    – А почему сам не позвонил и не выяснил, что случилось?

    – Люди спрашивали по моей просьбе. Но итог все равно один. В футболе происходят такие вещи, я ничему не удивлен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87860

      zigbert 1 час назад

      Вроде бы надежный защитник. Где Арсенал найдет лучше?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87852
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67008
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru