Тульский «Арсенал» не стал продлевать контракт с Григалавой. Он играл за клуб с 2017-го

Защитник Гиа Григалава рассказал об уходе из тульского «Арсенала».

Клуб не стал продлевать контракт с 31-летним футболистом.

Григалава выступал за «Арсенал» с 2017 года.

В прошлом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ.

– Я не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде. Это нужно спросить у руководства. Я был уверен, что продлят, что я останусь.

– Почему?

– Были на это предпосылки и разговоры. Для меня стало неожиданностью, что со мной не продлились. Разговаривал с руководством по ходу сезона – тогда они сказали, что мой контракт в конце сезона будет продлен. Сезон закончился, мы ушли в отпуск. Со мной так никто и не связался.

– А почему сам не позвонил и не выяснил, что случилось?

– Люди спрашивали по моей просьбе. Но итог все равно один. В футболе происходят такие вещи, я ничему не удивлен.