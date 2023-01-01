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Григалава извинился перед болбоями, которых он обматерил во время матча «СКА-Хабаровск» – «Химки»

Защитник «Химок» Гиа Григалава попросил прощения за свое поведение во время первого стыкового матча за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска».

  • Подмосковная команда проиграла со счетом 0:1.
  • Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.
  • Ему грозит дисквалификация на 4 игры.

«Хочу извиниться перед ребятами, которых вчера задел грубыми словами. Я не знал, что человек, который снимал видео, мог там находиться. Когда эмоции улеглись, понял, что он просто выполнял свою работу.

Что касается моей реакции, были оскорбительные высказывания в нашу и лично в мою сторону – и не только со стороны болельщиков. Видел, как болбои затягивали подачу мячей и задерживали матч.

Надо было отыгрываться, сложно подбирать слова в такой ситуации. В любом случае так поступать я был не должен», – сказал Григалава.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12548

    playsh 51 минуту назад

    Не за что было извиняться,они вели себя просто как уроды.Такие детишки за углом любого мужика запинают.Но извинился правильно,иначе себе дороже станет от дисциплинарного комитета.

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    Рейтинг: +386

    fakeid 1 час назад

    этим "болбоям" лет под 40, судя по видео.

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