Григалава извинился перед болбоями, которых он обматерил во время матча «СКА-Хабаровск» – «Химки»

Защитник «Химок» Гиа Григалава попросил прощения за свое поведение во время первого стыкового матча за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска».

Подмосковная команда проиграла со счетом 0:1.

Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.

Ему грозит дисквалификация на 4 игры.

«Хочу извиниться перед ребятами, которых вчера задел грубыми словами. Я не знал, что человек, который снимал видео, мог там находиться. Когда эмоции улеглись, понял, что он просто выполнял свою работу.

Что касается моей реакции, были оскорбительные высказывания в нашу и лично в мою сторону – и не только со стороны болельщиков. Видел, как болбои затягивали подачу мячей и задерживали матч.

Надо было отыгрываться, сложно подбирать слова в такой ситуации. В любом случае так поступать я был не должен», – сказал Григалава.

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