Григалава извинился перед болбоями, которых он обматерил во время матча «СКА-Хабаровск» – «Химки»

Не за что было извиняться,они вели себя просто как уроды.Такие детишки за углом любого мужика запинают.Но извинился правильно,иначе себе дороже станет от дисциплинарного комитета.
Защитник «Химок» Гиа Григалава попросил прощения за свое поведение во время первого стыкового матча за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска».
- Подмосковная команда проиграла со счетом 0:1.
- Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.
- Ему грозит дисквалификация на 4 игры.
«Хочу извиниться перед ребятами, которых вчера задел грубыми словами. Я не знал, что человек, который снимал видео, мог там находиться. Когда эмоции улеглись, понял, что он просто выполнял свою работу.
Что касается моей реакции, были оскорбительные высказывания в нашу и лично в мою сторону – и не только со стороны болельщиков. Видел, как болбои затягивали подачу мячей и задерживали матч.
Надо было отыгрываться, сложно подбирать слова в такой ситуации. В любом случае так поступать я был не должен», – сказал Григалава.
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