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    Песьяков, Поярков, Байрамян – в старте «Ростова» на матч с «Арсеналом»; Григалава, Бурлак, Ломовицкий сыграют у туляков

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом».

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Полоз, Соу.

    Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов.

    Запасные: Нигматуллин, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачeв, Коновалов, Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6924

      GoLenaStop 2 часа назад

      Байрамян, мой любимый Всадник-Без-Головы, играй в полную силу - и с первых минут всем будет полный пипец!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

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