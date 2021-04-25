Песьяков, Поярков, Байрамян – в старте «Ростова» на матч с «Арсеналом»; Григалава, Бурлак, Ломовицкий сыграют у туляков

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом».

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Обухов, Саплинов.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов.

Запасные: Нигматуллин, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачeв, Коновалов, Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

Матч начнется в 16:30 по Москве.