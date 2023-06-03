Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гиа Григалава - статистика

Завершил карьеру
5 августа 1989 (37), Кутаиси
#88 | Защитник
188 см | 85 кг
Грузия | Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
28
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
СКА-Хабаровск
6 : 0
03.06.2023
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 33 тур
Арсенал
0 : 1
27.05.2023
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
0 : 1
21.05.2023
Шинник
1' - 46'
Россия. Первая лига, 31 тур
Волгарь
1 : 2
13.05.2023
Арсенал
1' - 90'
55'
Россия. Первая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 1
06.05.2023
Велес
1' - 90'
Россия. Первая лига, 29 тур
Алания
2 : 1
01.05.2023
Арсенал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 1
21.04.2023
Рубин
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Волга
0 : 0
15.04.2023
Арсенал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
Арсенал
1 : 2
08.04.2023
Кубань
1' - 90'
87'
Россия. Первая лига, 25 тур
Нефтехимик
1 : 0
02.04.2023
Арсенал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
2 : 1
26.03.2023
Уфа
89' - 90'
Россия. Первая лига, 22 тур
Арсенал
2 : 3
12.03.2023
Родина
1' - 90'
74'
Россия. Первая лига, 21 тур
Динамо Мх
0 : 0
05.03.2023
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Арсенал
0 : 5
25.11.2022
Балтика
1' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Акрон
0 : 0
20.11.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Арсенал
3 : 1
13.11.2022
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
06.11.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 16 тур
Шинник
2 : 1
28.10.2022
Арсенал
1' - 90'
5'
Россия. Первая лига, 15 тур
Арсенал
3 : 2
23.10.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 0
16.10.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Арсенал
0 : 2
10.10.2022
Алания
1' - 90'
84'
Россия. Первая лига, 12 тур
Рубин
1 : 2
01.10.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 0
25.09.2022
Волга
1' - 90'
22'
Россия. Первая лига, 10 тур
Кубань
2 : 1
19.09.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 1
11.09.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 8 тур
Уфа
0 : 2
02.09.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2022
Енисей
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Родина
1 : 1
21.08.2022
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
14.08.2022
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Балтика
1 : 0
08.08.2022
Арсенал
1' - 90'
86'
Россия. Первая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
30.07.2022
Акрон
1' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
Краснодар-2
0 : 3
24.07.2022
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+