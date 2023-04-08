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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Кубань
Арсенал - Кубань: обзор матча 08 апреля 2023
Арсенал
08.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Кубань
70'
К. Большаков
24'
В. Чуперка (П)
59'
А. Рыбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Кубань
Желтая карточка
А. Хабибов
89'
Желтая карточка
Г. Григалава
87'
Желтая карточка
А. Суханов
85'
Замена
И. Козлов
️️️️
К. Панченко
79'
78'
Замена
А. Щеткин
️️️️
А. Архипов
ГОЛ! 1:2!
К. Большаков
70'
69'
Желтая карточка
С. Таказов
68'
Замена
И. Безденежных
️️️️
И. Мосейчук
Замена
Д. Деспотович
️️️️
И. Манелов
60'
Замена
А. Суханов
️️️️
А. Сокол
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Рыбин
54'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Замена
А. Хабибов
️️️️
А. Ставпец
46'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Померко
46'
Желтая карточка
С. Ткачев
35'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Чуперка
Желтая карточка
К. Большаков
23'
5'
Желтая карточка
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Левашов
5
Степанов
88
Сокол
31
Большаков
88
Григалава
20
Померко
11
Ткачев
2
Манелов
16
Ставпец
48
Луценко
8
Панченко
4-2-3-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
28
Байрыев
30
Таказов
81
Сидоров
92
Чуперка
6
Родин
9
Мосейчук
99
Абдоков
11
Цаллагов
9
Архипов
88
Сокол
76
Суханов
76
Суханов
88
Сокол
20
Померко
13
Кайнов
13
Кайнов
20
Померко
8
Панченко
6
Козлов
6
Козлов
8
Панченко
16
Ставпец
7
Хабибов
7
Хабибов
16
Ставпец
2
Манелов
21
Деспотович
21
Деспотович
2
Манелов
9
Мосейчук
87
Безденежных
87
Безденежных
9
Мосейчук
9
Архипов
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Архипов
Остались в запасе
Арсенал
Кубань
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Кубань
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Игорь Вертков (Москва)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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