Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Волга
Арсенал - Волга: обзор матча 25 сентября 2022
Арсенал
25.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Волга
22'
Г. Григалава
44'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Волга
89'
Желтая карточка
Е. Воронин
86'
Красная карточка
Д. Кутин
Замена
Д. Степанов
️️️️
И. Насыров
84'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Григорян
75'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Хабибов
75'
Желтая карточка
И. Насыров
68'
66'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Сапета
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Луценко
63'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Ставпец
63'
Желтая карточка
А. Суханов
48'
46'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Ч. Магомадов
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Григалава
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Волга
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
4-1-1-2-2
50
Шамов
77
Насыров
88
Григалава
5
Сериков
76
Суханов
20
Померко
7
Хабибов
70
Григорян
16
Ставпец
48
Луценко
8
Панченко
3-1-2-3-1
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
23
Абазов
7
Герюгов
41
Сапета
23
Махмутов
37
Воронин
8
Рахманов
7
Арсентьев
13
Цыганцов
77
Насыров
5
Степанов
5
Степанов
77
Насыров
70
Григорян
13
Кайнов
13
Кайнов
70
Григорян
16
Ставпец
11
Ткачев
11
Ткачев
16
Ставпец
7
Хабибов
18
Яковлев
18
Яковлев
7
Хабибов
48
Луценко
21
Деспотович
21
Деспотович
48
Луценко
41
Сапета
5
Морозов
5
Морозов
41
Сапета
95
Магомадов
89
Джикия
89
Джикия
95
Магомадов
Остались в запасе
Арсенал
Волга
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Арсенал - Волга
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Волга
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+