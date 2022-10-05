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    Ринат Аитов

    Тренер
    Имя Ринат
    Отчество Нуралиевич
    Фамилия Аитов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 августа 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.10.2022 Волга 2 : 1 Рубин
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