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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Балтика
Арсенал - Балтика: обзор матча 25 ноября 2022
Арсенал
25.11.2022, пятница, 19:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 5
Завершен
Балтика
21'
Г. Гузина
27'
Т. Мусаев
36'
М. Кузьмин
55'
Г. Гузина
78'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
М. Кашчелан
82'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
81'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Лазарев
Замена
Р. Изотов
️️️️
Е. Луценко
79'
Замена
А. Суханов
️️️️
И. Насыров
79'
78'
ГОЛ! 0:5!
Т. Мусаев
77'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Гузина
68'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
А. Ставпец
️️️️
К. Алиев
63'
Замена
Д. Янов
️️️️
М. Яковлев
63'
Замена
А. Сокол
️️️️
Р. Мануйлов
63'
55'
ГОЛ! 0:4!
Г. Гузина
36'
ГОЛ! 0:3!
М. Кузьмин
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мусаев
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-1-2-3
36
Левашов
77
Насыров
88
Григалава
5
Сериков
27
Мануйлов
13
Кайнов
18
Яковлев
70
Григорян
8
Панченко
10
Алиев
48
Луценко
4-1-1-2-2
1
Латышонок
7
Маляров
26
Радмановац
21
Остойич
17
Валиахметов
5
Осипов
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
27
Мануйлов
88
Сокол
88
Сокол
27
Мануйлов
77
Насыров
76
Суханов
76
Суханов
77
Насыров
18
Яковлев
13
Янов
13
Янов
18
Яковлев
10
Алиев
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Алиев
48
Луценко
9
Изотов
9
Изотов
48
Луценко
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
4
Кленкин
4
Кленкин
77
Лазарев
30
Гузина
86
Барков
86
Барков
30
Гузина
Остались в запасе
Арсенал
Балтика
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Арсенал - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрия Сафьян (Москва)
Денис Березнов (Москва)
Резервный судья:
Ярослав Хромей (Воронеж)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
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