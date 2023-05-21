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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Шинник
Арсенал - Шинник: обзор матча 21 мая 2023
Арсенал
21.05.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
70'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Шинник
90'
+1
Желтая карточка
Е. Стешин
90'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
А. Кулишев
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
78'
Желтая карточка
М. Яковлев
76'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Луценко
73'
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Панченко
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
55'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Соколов
Замена
А. Сокол
️️️️
Г. Григалава
46'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Померко
46'
38'
Желтая карточка
А. Савинов
26'
Желтая карточка
А. Хитяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
4-1-2-1-2
1
Коченков
77
Насыров
5
Сериков
88
Григалава
31
Большаков
20
Померко
22
Бакалюк
11
Ткачев
2
Манелов
8
Панченко
48
Луценко
3-1-4-2
95
Вамбольт
17
Покидышев
76
Стешин
29
Хитяев
92
Емельянов
32
Соколов
5
Зинков
52
Леонтьев
15
Самойлов
32
Кулишев
10
Савинов
88
Григалава
88
Сокол
88
Сокол
88
Григалава
20
Померко
13
Кайнов
13
Кайнов
20
Померко
8
Панченко
18
Яковлев
18
Яковлев
8
Панченко
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
48
Луценко
21
Деспотович
21
Деспотович
48
Луценко
32
Соколов
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Соколов
32
Кулишев
78
Кузнецов
78
Кузнецов
32
Кулишев
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Павел Шишкин (Тамбов)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
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