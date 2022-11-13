Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Краснодар-2
Арсенал - Краснодар-2: обзор матча 13 ноября 2022
Арсенал
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар-2
65'
К. Алиев
68'
С. Ткачев
82'
К. Панченко
20'
Д. Гайворонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Краснодар-2
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Е. Луценко
89'
Замена
Э. Кангва
️️️️
С. Ткачев
89'
87'
Желтая карточка
Д. Кокоев
ГОЛ! 3:1!
К. Панченко
82'
77'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Д. Карпов
ГОЛ! 2:1!
С. Ткачев
68'
66'
Желтая карточка
Д. Карпов
ГОЛ! 1:1!
К. Алиев
65'
62'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Р. Халназаров
62'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Д. Кратков
Желтая карточка
А. Суханов
55'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Ставпец
55'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Суханов
55'
45'
+2
Желтая карточка
В. Самко
40'
Замена
М. Берснев
️️️️
И. Дэвид Ндука
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Померко
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гайворонский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Левашов
77
Насыров
5
Сериков
88
Григалава
76
Суханов
20
Померко
11
Ткачев
18
Яковлев
16
Ставпец
48
Луценко
8
Панченко
3-2-1-3-1
1
Штепа
4
Арутюнян
35
Гайворонский
44
Исаенко
19
Плотников
88
Кратков
18
Ндука
70
Самко
20
Халназаров
13
Пузанов
11
Карпов
76
Суханов
88
Сокол
88
Сокол
76
Суханов
11
Ткачев
10
Кангва
10
Кангва
11
Ткачев
20
Померко
13
Кайнов
13
Кайнов
20
Померко
16
Ставпец
10
Алиев
10
Алиев
16
Ставпец
48
Луценко
17
Аджоев
17
Аджоев
48
Луценко
20
Халназаров
13
Иванов
13
Иванов
20
Халназаров
88
Кратков
17
Кокоев
17
Кокоев
88
Кратков
11
Карпов
70
Губжоков
70
Губжоков
11
Карпов
18
Ндука
90
Берснев
90
Берснев
18
Ндука
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар-2
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
11
Олег Ознобихин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Арсенал - Краснодар-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Краснодар-2
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+