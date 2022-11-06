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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Арсенал
КАМАЗ - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2022
КАМАЗ
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
12'
А. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Арсенал
Желтая карточка
А. Сикоев
90'
+2
Замена
А. Сикоев
️️️️
Д. Шамкин
85'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Таликин
85'
Желтая карточка
В. Пальцев
82'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
В. Бабаев
78'
Желтая карточка
А. Полюткин
77'
72'
Замена
А. Суханов
️️️️
А. Сокол
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Исик
63'
Замена
️️️️
Р. Аюкин
62'
61'
Желтая карточка
И. Сериков
60'
Замена
М. Яковлев
️️️️
С. Ткачев
46'
Замена
И. Сериков
️️️️
А. Шумских
46'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Хабибов
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-1-3-2
71
Мамин
20
Полюткин
65
Толстопятов
17
Пальцев
4
Абрамов
87
Исик
7
Аюкин
97
Таликин
11
Гаглоев
11
Бабаев
8
Шамкин
4-1-2-1-2
36
Левашов
88
Сокол
5
Шумских
88
Григалава
77
Насыров
13
Кайнов
11
Ткачев
7
Хабибов
70
Григорян
8
Панченко
48
Луценко
87
Исик
42
Кириллов
42
Кириллов
87
Исик
97
Таликин
7
Маляров
7
Маляров
97
Таликин
11
Бабаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
11
Бабаев
8
Шамкин
70
Сикоев
70
Сикоев
8
Шамкин
5
Шумских
5
Сериков
5
Сериков
5
Шумских
88
Сокол
76
Суханов
76
Суханов
88
Сокол
11
Ткачев
18
Яковлев
18
Яковлев
11
Ткачев
7
Хабибов
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Хабибов
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Сергей Осипов (Смоленск)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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