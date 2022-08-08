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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Арсенал
Балтика - Арсенал: обзор матча 08 августа 2022
Балтика
08.08.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
75'
В. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Арсенал
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Я. Казаев
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гузина
86'
86'
Желтая карточка
Г. Григалава
82'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Н. Бакалюк
82'
Замена
Д. Янов
️️️️
К. Алиев
ГОЛ! 1:0!
В. Лазарев
75'
68'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Дудиев
️️️️
Н. Радмановац
68'
67'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
59'
Замена
Д. Барков
️️️️
Г. Борисенко
59'
Замена
И. Остойич
️️️️
А. Пуцко
59'
50'
Красная карточка
К. Панченко
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ЛЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Максим Кузьмин
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Валиахметов
26
Радмановац
15
Пуцко
7
Маляров
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
6
Кузьмин
90
Борисенко
30
Гузина
4-2-1-3
36
Левашов
27
Мануйлов
88
Григалава
31
Большаков
77
Насыров
11
Ткачев
22
Бакалюк
18
Яковлев
10
Алиев
8
Панченко
48
Луценко
15
Пуцко
21
Остойич
21
Остойич
15
Пуцко
26
Радмановац
8
Дудиев
8
Дудиев
26
Радмановац
53
Казаев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
90
Борисенко
86
Барков
86
Барков
90
Борисенко
10
Алиев
13
Янов
13
Янов
10
Алиев
22
Бакалюк
83
Пантелеев
83
Пантелеев
22
Бакалюк
18
Яковлев
70
Григорян
70
Григорян
18
Яковлев
48
Луценко
16
Ставпец
16
Ставпец
48
Луценко
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Балтика - Арсенал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Сергей Каруненко (Воронеж)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Ростех Арена
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