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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Алания
Арсенал - Алания: обзор матча 10 октября 2022
Арсенал
10.10.2022, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Алания
42'
А. Галоян
71'
Н. Гиоргобиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Алания
Желтая карточка
И. Сериков
90'
+1
Желтая карточка
Г. Григалава
84'
Замена
Д. Степанов
️️️️
А. Григорян
82'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Суханов
82'
Желтая карточка
Д. Деспотович
80'
76'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
76'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Галоян
71'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гиоргобиани
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Кайнов
70'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
А. Хабибов
70'
66'
Желтая карточка
А. Галоян
63'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Галоян
27'
Желтая карточка
Х. Хосонов
18'
Желтая карточка
М. Петров
Замена
К. Алиев
️️️️
С. Ткачев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Иван Козлов
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-2-1-2
50
Шамов
77
Насыров
5
Сериков
88
Григалава
76
Суханов
13
Кайнов
11
Ткачев
7
Хабибов
70
Григорян
8
Панченко
48
Луценко
3-2-3-2
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
4
Качмазов
80
Хосонов
73
Петров
22
Цараев
21
Галоян
15
Хабалов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
70
Григорян
5
Степанов
5
Степанов
70
Григорян
76
Суханов
88
Сокол
88
Сокол
76
Суханов
13
Кайнов
18
Яковлев
18
Яковлев
13
Кайнов
11
Ткачев
10
Алиев
10
Алиев
11
Ткачев
7
Хабибов
21
Деспотович
21
Деспотович
7
Хабибов
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
21
Галоян
77
Корян
77
Корян
21
Галоян
Остались в запасе
Арсенал
Алания
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Арсенал - Алания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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