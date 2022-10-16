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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Арсенал
Велес - Арсенал: обзор матча 16 октября 2022
Велес
16.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
28'
В. Кабахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Арсенал
83'
Желтая карточка
И. Насыров
Замена
П. Баранов
️️️️
И. Логуа
78'
76'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Шумских
Замена
Д. Прищепа
️️️️
А. Кахидзе
73'
67'
Желтая карточка
Е. Луценко
58'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Суханов
58'
Замена
И. Насыров
️️️️
Д. Степанов
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
Д. Деспотович
46'
Замена
А. Хабибов
️️️️
М. Кайнов
ГОЛ! 1:0!
В. Кабахидзе
28'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-2-1-2-1
96
Кузнецов
79
Бадоев
19
Бокоев
2
Михайленко
34
Макеев
7
Логуа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
88
Киселев
99
Саркисян
3-4-3
50
Шамов
5
Шумских
5
Сериков
88
Григалава
76
Суханов
13
Кайнов
20
Померко
5
Степанов
48
Луценко
21
Деспотович
8
Панченко
24
Кахидзе
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Кахидзе
7
Логуа
4
Баранов
4
Баранов
7
Логуа
5
Степанов
77
Насыров
77
Насыров
5
Степанов
76
Суханов
88
Сокол
88
Сокол
76
Суханов
13
Кайнов
7
Хабибов
7
Хабибов
13
Кайнов
21
Деспотович
70
Григорян
70
Григорян
21
Деспотович
5
Шумских
16
Ставпец
16
Ставпец
5
Шумских
Остались в запасе
Велес
Арсенал
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
9
Роман Изотов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
9
Роман Изотов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Велес - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Михаил Таран (Архангельск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Авангард
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