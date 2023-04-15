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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Арсенал
Волга - Арсенал: обзор матча 15 апреля 2023
Волга
15.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Арсенал
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
М. Туре
89'
Замена
Аллеф
️️️️
Б. Билалов
84'
83'
Желтая карточка
М. Яковлев
81'
Замена
М. Яковлев
️️️️
К. Панченко
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Г. Паскин
59'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
58'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Ефремов
58'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Кубышкин
58'
46'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Хабибов
Желтая карточка
Е. Данилкин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Момо Туре
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волга
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
6
Иван Козлов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
75
Данил Хромов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-2-2-2
1
Климович
13
Стефен
4
Дашаев
15
Данилкин
95
Магомадов
13
Кубышкин
5
Морозов
87
Паскин
22
Ефремов
9
Билалов
11
Туре
4-1-2-1-2
50
Шамов
88
Сокол
31
Большаков
5
Сериков
5
Степанов
13
Кайнов
11
Ткачев
7
Хабибов
2
Манелов
21
Деспотович
8
Панченко
13
Кубышкин
23
Махмутов
23
Махмутов
13
Кубышкин
11
Туре
10
Кирсанов
10
Кирсанов
11
Туре
87
Паскин
8
Рахманов
8
Рахманов
87
Паскин
22
Ефремов
37
Воронин
37
Воронин
22
Ефремов
9
Билалов
33
Аллеф
33
Аллеф
9
Билалов
8
Панченко
18
Яковлев
18
Яковлев
8
Панченко
7
Хабибов
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Хабибов
Остались в запасе
Волга
Арсенал
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Жуков
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Иван Козлов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Иван Козлов
ОП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Волга - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
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