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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Волгарь
Арсенал - Волгарь: обзор матча 23 октября 2022
Арсенал
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Волгарь
8'
А. Померко
11'
К. Панченко
56'
А. Хабибов
39'
И. Стефанович
61'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Волгарь
90'
+3
Желтая карточка
Д. Смирнов
86'
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Ведерников
84'
Желтая карточка
А. Павлишин
Замена
И. Сериков
️️️️
А. Григорян
83'
Замена
Д. Степанов
️️️️
М. Яковлев
80'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Ставпец
68'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Суханов
68'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Хабибов
68'
63'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Талалай
63'
Замена
Д. Лесников
️️️️
В. Царукян
61'
ГОЛ! 3:2!
И. Стефанович
ГОЛ! 3:1!
А. Хабибов
56'
47'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Носов
46'
Замена
️️️️
М. Агеев
39'
ГОЛ! 2:1!
И. Стефанович
ГОЛ! 2:0!
К. Панченко
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
8'
7'
Желтая карточка
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
13
Данила Янов
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Шамов
77
Насыров
5
Шумских
88
Григалава
76
Суханов
20
Померко
7
Хабибов
18
Яковлев
70
Григорян
16
Ставпец
8
Панченко
4-2-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
13
Агеев
11
Носов
23
Стефанович
18
Яковлев
5
Степанов
5
Степанов
18
Яковлев
70
Григорян
5
Сериков
5
Сериков
70
Григорян
7
Хабибов
88
Сокол
88
Сокол
7
Хабибов
76
Суханов
13
Кайнов
13
Кайнов
76
Суханов
16
Ставпец
9
Изотов
9
Изотов
16
Ставпец
8
Талалай
7
Смирнов
7
Смирнов
8
Талалай
11
Носов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
11
Носов
3
Ведерников
13
Бутенко
13
Бутенко
3
Ведерников
80
Царукян
17
Лесников
17
Лесников
80
Царукян
Остались в запасе
Арсенал
Волгарь
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Волгарь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Александр Ануфриев (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
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