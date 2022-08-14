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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Динамо Мх
Арсенал - Динамо Мх: обзор матча 14 августа 2022
Арсенал
14.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
57'
М. Яковлев
36'
З. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Динамо Мх
90'
+2
Желтая карточка
С. Кагермазов
Желтая карточка
С. Ткачев
88'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Е. Луценко
81'
80'
Желтая карточка
Ш. Исаев
79'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Магомедов
77'
Желтая карточка
О. Красильниченко
62'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Э. Атабаев
62'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Замена
Д. Янов
️️️️
А. Григорян
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Яковлев
57'
Замена
М. Кайнов
️️️️
Н. Бакалюк
46'
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Пантелеев
46'
Замена
Э. Кангва
️️️️
К. Алиев
46'
37'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
З. Юсупов
36'
ГОЛ! 0:1!
З. Юсупов
32'
Желтая карточка
З. Юсупов
Желтая карточка
Н. Бакалюк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
4-3-1-2
1
Коченков
77
Насыров
31
Большаков
88
Григалава
27
Мануйлов
22
Бакалюк
11
Ткачев
83
Пантелеев
70
Григорян
48
Луценко
10
Алиев
3-2-3-1-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
13
Кагермазов
4
Шумахов
99
Алибеков
3
Красильниченко
18
Атабаев
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
10
Алиев
10
Кангва
10
Кангва
10
Алиев
22
Бакалюк
13
Кайнов
13
Кайнов
22
Бакалюк
70
Григорян
13
Янов
13
Янов
70
Григорян
83
Пантелеев
18
Яковлев
18
Яковлев
83
Пантелеев
48
Луценко
17
Аджоев
17
Аджоев
48
Луценко
22
Юсупов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
22
Юсупов
9
Магомедов
8
Исаев
8
Исаев
9
Магомедов
18
Атабаев
70
Агабалаев
70
Агабалаев
18
Атабаев
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мх
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
36
Михаил Левашов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Арсенал - Динамо Мх
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Федор Валявин (Саратов)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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