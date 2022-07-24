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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Арсенал
Краснодар-2 - Арсенал: обзор матча 24 июля 2022
Краснодар-2
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
65'
С. Ткачев
79'
Е. Луценко
87'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Арсенал
87'
ГОЛ! 0:3!
К. Панченко
Замена
Н. Плотников
️️️️
Г. Жилкин
84'
Замена
М. Берснев
️️️️
В. Самко
84'
83'
Желтая карточка
А. Ставпец
79'
ГОЛ! 0:2!
Е. Луценко
75'
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
73'
Желтая карточка
И. Сериков
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
И. Дэвид Ндука
71'
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Пас отдал
А. Суханов
65'
Замена
А. Суханов
️️️️
Д. Хромов
65'
Замена
К. Алиев
️️️️
Р. Мануйлов
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Д. Кокоев
58'
Замена
О. Попов
️️️️
Р. Апеков
58'
Вторая желтая
Р. Халназаров
53'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
52'
Желтая карточка
Р. Халназаров
31'
26'
Желтая карточка
Е. Луценко
16'
Желтая карточка
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
91
Степан Комар
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
11
Олег Ознобихин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
4-1-2-3
1
Агкацев
28
Жилкин
35
Гайворонский
44
Сухорученко
44
Исаенко
88
Кратков
18
Ндука
17
Кокоев
20
Халназаров
70
Самко
11
Апеков
3-2-1-1-3
36
Левашов
31
Большаков
88
Григалава
5
Сериков
27
Мануйлов
77
Насыров
11
Ткачев
70
Григорян
48
Луценко
75
Хромов
8
Панченко
28
Жилкин
19
Плотников
19
Плотников
28
Жилкин
11
Апеков
9
Попов
9
Попов
11
Апеков
17
Кокоев
11
Ознобихин
11
Ознобихин
17
Кокоев
18
Ндука
32
Пивоваров
32
Пивоваров
18
Ндука
70
Самко
90
Берснев
90
Берснев
70
Самко
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
27
Мануйлов
10
Алиев
10
Алиев
27
Мануйлов
75
Хромов
76
Суханов
76
Суханов
75
Хромов
Остались в запасе
Краснодар-2
Арсенал
91
Степан Комар
ЛЗ
10
Кирилл Богданец
ПВ
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
17
Гурам Аджоев
ЦФ
13
Данила Янов
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Никита Мельников
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
91
Степан Комар
ЛЗ
10
Кирилл Богданец
ПВ
26
Валентин Гришин
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Гурам Аджоев
ЦФ
13
Данила Янов
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Никита Мельников
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар-2 - Арсенал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Денис Березнов (Москва)
Алексей Ермилов (Москва)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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