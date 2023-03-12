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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Родина
Арсенал - Родина: обзор матча 12 марта 2023
Арсенал
12.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Родина
13'
И. Манелов
62'
И. Козлов
26'
М. Султонов
42'
З. Плиев
56'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Родина
88'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
Г. Григалава
74'
74'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
А. Гордюшенко
74'
Замена
А. Воропаев
️️️️
Г. Юдинцев
68'
Замена
У. Ната
️️️️
О. Дмитриев
66'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Калмыков
63'
Желтая карточка
А. Калмыков
ГОЛ! 2:3!
И. Козлов
62'
Замена
А. Гребенщиков
️️️️
Е. Луценко
62'
Замена
М. Кайнов
️️️️
А. Померко
62'
56'
ГОЛ! 1:3!
А. Калмыков
Замена
А. Хабибов
️️️️
И. Манелов
48'
Замена
И. Козлов
️️️️
М. Яковлев
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
З. Плиев
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
ГОЛ! 1:0!
И. Манелов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Коченков
77
Насыров
88
Григалава
88
Сокол
31
Большаков
20
Померко
11
Ткачев
18
Яковлев
2
Манелов
8
Панченко
48
Луценко
4-1-1-2-2
91
Баринов
4
Юдинцев
15
Шадринцев
55
Крижан
3
Плиев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
90
Калмыков
99
Тимошенко
18
Яковлев
6
Козлов
6
Козлов
18
Яковлев
2
Манелов
7
Хабибов
7
Хабибов
2
Манелов
20
Померко
13
Кайнов
13
Кайнов
20
Померко
48
Луценко
42
Гребенщиков
42
Гребенщиков
48
Луценко
90
Калмыков
99
Андреев
99
Андреев
90
Калмыков
34
Дмитриев
33
Ната
33
Ната
34
Дмитриев
4
Юдинцев
36
Воропаев
36
Воропаев
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
9
Колесниченко
9
Колесниченко
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Арсенал
Родина
5
Илья Сериков
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
5
Илья Сериков
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Родина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
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