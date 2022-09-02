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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 02 сентября 2022
Уфа
02.09.2022, пятница, 16:00
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
68'
К. Панченко
77'
М. Кайнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Арсенал
83'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Луценко
80'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Григорян
79'
Замена
А. Сокол
️️️️
Р. Мануйлов
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Кайнов
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Сухов
77'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
К. Карп
72'
70'
Замена
А. Хабибов
️️️️
К. Алиев
70'
Замена
Д. Янов
️️️️
С. Ткачев
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Желтая карточка
К. Карп
67'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Э. Касинтура
62'
Замена
Д. Ортис
️️️️
Р. Минаев
46'
43'
Желтая карточка
А. Григорян
Желтая карточка
В. Камилов
38'
27'
Желтая карточка
Р. Мануйлов
Желтая карточка
К. Плиев
26'
Желтая карточка
Э. Касинтура
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
9
Хайдар Халилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-2-2-2-1
81
Кукушкин
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
33
Сухов
6
Фищенко
55
Карп
18
Камилов
50
Голубев
7
Никитин
17
Касинтура
77
Минаев
4-1-1-1-3
1
Коченков
27
Мануйлов
5
Сериков
88
Григалава
77
Насыров
13
Кайнов
11
Ткачев
70
Григорян
10
Алиев
48
Луценко
8
Панченко
55
Карп
99
Емельянов
99
Емельянов
55
Карп
33
Сухов
23
Ахатов
23
Ахатов
33
Сухов
77
Минаев
70
Ортис
70
Ортис
77
Минаев
17
Касинтура
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
17
Касинтура
27
Мануйлов
88
Сокол
88
Сокол
27
Мануйлов
10
Алиев
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Алиев
11
Ткачев
13
Янов
13
Янов
11
Ткачев
70
Григорян
18
Яковлев
18
Яковлев
70
Григорян
48
Луценко
21
Деспотович
21
Деспотович
48
Луценко
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
Нефтяник
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