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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Акрон
Арсенал - Акрон: обзор матча 30 июля 2022
Арсенал
30.07.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
58'
С. Ткачев
27'
И. Рогач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Акрон
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
С. Ткачев
81'
Вторая желтая
И. Сериков
77'
77'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Д. Полубояринов
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Яковлев
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
58'
58'
Замена
П. Шакуро
️️️️
В. Азаров
58'
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Ставпец
47'
47'
Замена
И. Чудин
️️️️
И. Рогач
37'
Желтая карточка
И. Рогач
Желтая карточка
И. Сериков
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Рогач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
11
Сергей Ткачев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
13
Данила Янов
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
3-2-1-2-2
36
Левашов
31
Большаков
88
Григалава
5
Сериков
77
Насыров
76
Суханов
11
Ткачев
18
Яковлев
16
Ставпец
8
Панченко
48
Луценко
3-2-2-1-2
13
Волков
3
Сагуткин
4
Рогач
58
Зуев
4
Савичев
71
Матвеев
20
Полубояринов
7
Песегов
99
Палиенко
99
Азаров
10
Базелюк
11
Ткачев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
11
Ткачев
18
Яковлев
70
Григорян
70
Григорян
18
Яковлев
16
Ставпец
10
Алиев
10
Алиев
16
Ставпец
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Азаров
90
Шакуро
90
Шакуро
99
Азаров
4
Рогач
27
Чудин
27
Чудин
4
Рогач
20
Полубояринов
77
Сасин
77
Сасин
20
Полубояринов
Остались в запасе
Арсенал
Акрон
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
6
Сергей Макаров
ОП
18
Антон Килин
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
22
Никита Бакалюк
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
75
Данил Хромов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
6
Сергей Макаров
ОП
18
Антон Килин
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Арсенал - Акрон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Серебряков (Химки)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Арсенал
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